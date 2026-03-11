logo pulso
SLP

Alcalde participa en reunión con CSP sobre la seguridad

Se contó con la presencia Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación

Por Redacción

Marzo 11, 2026 03:00 a.m.
Alcalde participa en reunión con CSP sobre la seguridad

El Presidente Municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, atendió la invitación de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para participar en una reunión de trabajo con alrededor de 60 Alcaldes del país, en la que el Gobierno Federal presentó el programa Territorios de Paz, estrategia orientada a impulsar acciones coordinadas para atender las causas que generan la violencia en distintas regiones del país.

El encuentro, que se llevó a cabo en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, contó con la participación de la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez. También participaron el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo; el Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina; la Secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora; y la Secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, quienes expusieron acciones interinstitucionales para fortalecer la seguridad desde el ámbito local.

Durante esta reunión, el Alcalde Enrique Galindo reiteró la disposición del Gobierno de la Capital para fortalecer la coordinación con la Federación y con los municipios del país en estrategias que permitan mejorar la seguridad, atender las causas de la violencia y avanzar en la construcción de entornos de paz para las familias potosinas.

