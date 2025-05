Alcalde sella alianza con CMIC; impulso a los constructores

En la celebración del Día del Constructor, donde fungió como orador el presidente municipal Enrique Galindo celebró la confianza reconstruida entre ciudadanía y constructoras locales, con más de 190 obras realizadas con participación social; reconoció la generosidad del gremio con el DIF capitalino, al que entregaron un donativo de más de 920 mil pesos.

El presidente municipal Enrique Galindo Ceballos refrendó su compromiso con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), al anunciar un impulso decidido en la obra pública realizada por el Ayuntamiento para las constructoras potosinas.

El alcalde destacó que esta decisión no sólo fortalece la economía local, sino que también se debe a la confianza recuperada en la calidad técnica, responsabilidad y compromiso de las empresas locales.

En la celebración del Día del Constructor, en la que fungió como orador principal, el alcalde también agradeció de manera especial la donación de $920,040.40 que la CMIC entregó al DIF Municipal, presidido por la maestra Estela Arriaga.

Reconoció la labor del voluntariado de la Cámara y el gesto de destinar parte del fruto del trabajo constructor a apoyar a quienes más lo necesitan, cerrando así el círculo virtuoso de desarrollo con sentido social.

El alcalde Enrique Galindo subrayó que en los últimos tres años se han realizado más de 190 obras en la capital potosina, todas con participación ciudadana, a través de comités de obra y con constructoras que, además de cumplir, se han ganado el respeto de la población. Mencionó casos como la reciente rehabilitación de la calle Puebla, donde los propios vecinos expresaron que

“han vuelto a creer en los constructores potosinos”.

Finalmente, reconoció la gestión incansable del presidente local de la CMIC, Leopoldo Stevens Pérez y reiteró su decisión de seguir contratando exclusivamente a constructoras potosinas: “No me han fallado, no me van a fallar y no le van a fallar a la ciudad”, aseguró el alcalde, al comprometerse públicamente a impulsar a las empresas constructoras de San Luis Potosí.