"Alcaldía, sin facultad para declarar área protegida"

El plan estratégico de población que pone a consulta la Alcaldía de San Luis Potosí no está facultado para modificar el uso de suelo en terrenos, ni tampoco para declarar reservas naturales protegidas en patrimonio ajeno, advirtió David Sandoval, asesor del comisariado de bienes comunales de San Juan de Guadalupe.

Comentó que la Ley Ambiental establece las condiciones de uso de suelo. Recordó que el Implan sacó programas de ordenamiento territorial y de centro de población. Uno de ellos permite una zonificación primaria y otro el crecimiento urbano.

Precisó que la Alcaldía y el Implan no están facultados para declarar un área natural protegida, y si hubiera un estudio técnico, la decisión y la anuencia tiene que venir precisamente de los pobladores y comuneros, y si no la tienen, no van a poder declarar área natural protegida.

Se quejaron de que no hay piso parejo, porque la propia alcaldía da prioridad a unos desarrollos y a otros no. "¿Por qué el de Minera México está considerado y acá solo nos dicen que es área natural protegida, una que originalmente no estaba en ese polígono y a pesar de ser de los comuneros? Las tierras son de ellos, ellos la compraron y tienen cédulas reales y pueden decidir".

Explicó que incluso en el sitio no hay área de recarga porque no se va al subsuelo, sino que escurre por el tipo de piedra de la que se trata.

Denunciaron que por ejemplo, la alcaldía no tomó en cuenta a los comuneros, "sino a activistas sin quehacer" para tomarlos como referencia para diseñar su plan.

Dijo que nadie puede llegar y quitar una piedra y poner otra, puesto que se trata de una propiedad privada de 328 comuneros y así se tiene que hacer respetar.

Por su parte, los comuneros explicaron que la comunidad deja el área protegida de 5 mil 600 hectáreas que ya existe.