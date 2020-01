Alcaldías incumplen con pago de laudos: presidenta del TECA

La presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), Rosa de Guadalupe Cervantes Gamboa, indicó que la mayoría de los alcaldes incumplen con el pago de laudos laborales, por lo que hizo un llamado a cumplir con la ley.

En entrevista, la funcionaria indicó que se tienen registrados laudos laborales de 24 millones de pesos, por ejemplo, en Ciudad del Maíz, o casos como el de Santa María del Río donde recientemente embargaron bienes por once millones de pesos.

Cervantes Gamboa dijo que todo funcionario público sea o no de elección popular, no puede tener concesiones por parte del TECA, para no cumplir con el derecho de los trabajadores.

Detalló que Cerro de San Pedro, Tamazunchale, y Armadillo de los Infante adeudan cantidades considerables por juicios laborales. Este último municipio con montos por arriba de diez millones de pesos.

En el caso de la Capital afirmó que han estado realizando convenios con los trabajadores al igual que en Soledad, Ciudad Valles y otros Ayuntamientos.

Afirmó que el tema de la impartición de justicia es por igual para cualquier funcionario, eso aunque se molesten y estén pidiendo intervención de otras esferas para que no se cumplimenten esos expedientes de laudos.

La presidenta del TECA afirmó que los laudos emitidos por este tribunal son obligaciones que deben estar por encima de otras prioridades municipales.