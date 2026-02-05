"Alcaldías no deben poner en riesgo estatus de Pueblos Mágicos"
Se deben atender deficiencias para evitar la pérdida de reconocimiento: Sectur
CERRO DE SAN PEDRO.- El estado siempre ha brindado apoyo financiero a los Pueblos Mágicos, por lo tanto, es momento "que ellos hagan su parte" ante la posibilidad de perder dicha declaratoria federal, declaró el gobernador José Ricardo Gallardo.
Dijo lo anterior luego que Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), reveló que los Pueblos Mágicos podrían dejar de tener tal reconocimiento, por desatenciones en materia de hotelería, capacitación de prestadores de servicios y regulación del comercio informal.
En entrevista, Gallardo Cardona urgió a que las alcaldías asuman su responsabilidad y trabajen en mejorar las condiciones de infraestructura, porque San Luis Potosí no puede perder tales atractivos turísticos.
Al igual que la Sectur estatal, el mandatario estatal recriminó que las presidencias municipales dejaron de atender servicios básicos y mantenimiento de las entradas y la vía pública.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"La Secretaría de Turismo va a entablar ya plática directamente con todos los Pueblos Mágicos, que traten de atenderlos, los cuiden; que no se decaiga. Servicios tan básicos como la basura que han decaído mucho", comentó.
Durante el evento de arranque de una obra carretera en Cerro de San Pedro, Gallardo Cardona informó que, desde el Gobierno del Estado se buscará el distintivo para el municipio sanpetrense.
no te pierdas estas noticias
Acuerdan Gallardo y Galindo obras en Saucito, Villa Magna y Morales
Rolando Morales
Lo anterior en una nueva reunión entre el gobernador y el alcalde de la capital
Inauguran nueva celda para disposición final de basura
Rolando Morales
El sitio es operado por Red Ambiental y se ubica en la comunidad de San Juanico, en Periférico Norte
Iniciativa salarial para policías llega al Congreso
Redacción
El gobernador formalizó el envío de la propuesta salarial, que ahora entra a análisis legislativo.