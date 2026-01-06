logo pulso
Alcantarilla afuera de la UMF No. 5, un cruce mortal

Por Leonel Mora

Enero 06, 2026 03:00 a.m.
A
Alcantarilla afuera de la UMF No. 5, un cruce mortal

En el cruce de Benito Juárez y Vicente Guerrero, junto a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 5 de Soledad, una alcantarilla destruida es una peligrosa trampa cotidiana para cientos de transeúntes de la cabecera municipal. La dependencia responsable de su arreglo, Interapas, sigue sin intervenir en este tema.

A la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) acuden a diario decenas de menores, madres con bebés en brazos, personas adultas mayores y personas con discapacidad que deben esquivar el hoyanco que se ha formado en la alcantarilla referida, la cual parece haber sido estropeada por una unidad automotora de gran peso.

El cruce de las calles citadas, en pleno centro de la cabecera municipal, es uno de los más transitados por las dependencias y comercios que hay alrededor, incluyendo una caja recaudadora del Gobierno del Estado y un cajero bancario automatizado.

Con su tapa de concreto destrozada y su marco de hierro ya retorcido, la alcantarilla, poco a poco, se está convirtiendo en vertedero de basura de mano de las personas que, irresponsablemente, arrojan su basura en ella "para no ir cargando".

Aquí, la petición es para Interapas para que arregle cuanto antes dicha alcantarilla, antes de que alguna persona sufra una caída de consecuencias graves para su salud.

