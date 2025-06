Alerta Cofepris por falsificación y comercialización ilegal de vacuna contra VPH

A través de una alerta sanitaria, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), alertó a los profesionales de la salud y a la población en general, sobre la falsificación y comercialización ilegal de GARDASIL. 9, 10 doses (0.5 mL), vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH).

Dicha alerta se emitió a partir de las acciones de control sanitario, así como de la comparecencia que sostuvo MERCK SHARP & DOHME COMERCIALIZADORA, S. DE R.L. DE C.V., ante esta autoridad sanitaria y de la empresa responsable de la importación, almacenamiento y distribución en México, del producto con denominación distintiva GARDASIL® 9, una dosis, la cual es diferente a la de la vacuna falsificada y comercializada ilegalmente.

Bajo ese contexto, dicha empresa manifestó la falsificación y comercialización ilegal del producto GARDASIL. 9, 10 doses (0.5 mL), con los siguientes números de lote: 900-1197-NDC, 0006-4121-02, 900-1147 y 900-1227, pues no corresponden con la presentación autorizada por la Cofepris.

Los frascos contienen leyendas en idiomas que no son español y no cuentan con registro sanitario, lo que representa un riesgo a la salud, pues se desconoce su procedencia, condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte, así como las materias primas con las que fueron elaborados estos lotes.

Ante esto, la Cofepris alerta a la población a suspender el uso y administración de GARDASIL. 9, 10 doses (0.5 mL) con cualquier número de lote y fecha de caducidad. No suministrar vacunas que tienen idioma diferente al español y no cuente con registro sanitario.

"Antes de suministrar esta o cualquier vacuna, siempre realizar una inspección visual del empaque secundario y primario para verificar que los números de lote y fechas de caducidad concuerden, así como al contenido para revisar que no presente alguna anomalía", señaló la dependencia.

Si se ha suministrado la vacuna GARDASIL. 9, 10 doses (0.5 mL) y ha presentado cualquier reacción adversa o malestar, reportarlo en el siguiente enlace en línea o al correo electrónico:farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Mientras que a los profesionales de la salud, recomendó no adquirir, ni suministrar la vacuna GARDASIL. 9, 10 0 doses (0.5 mL), con las características antes mencionadas, no adquirirlo y de contar con información sobre su posible comercialización, realizar la denuncia sanitaria correspondiente.