Alerta PC ante fuertes vientos para evitar accidentes

En previsión de vientos fuertes, el área de Protección Civil de Soledad, mantiene sus recorridos de supervisión para detectar o atender reportes de árboles que pudieran estar en riesgo de caída.

De acuerdo con Martín Bravo Galicia, director, muchos de estos ejemplares se ubican en vialidades principales como la avenida de Los Pinos, el camellón central de la avenida Soledad (antes San Felipe) y algunos tramos de las carreteras a Rioverde y Matehuala que cuentan con árboles grandes, de follaje espeso y con muchos años de vida.

Mencionó que algunos de estos árboles han sido debilitados en cuanto a su fijación a la tierra debido a accidentes vehiculares que los impactaron en el pasado o bien por la acción de los vientos en otros años, por lo que, con esos ejemplares, se tiene una supervisión especial para determinar si requieren de una poda parcial o incluso de ser removidos.

Recientemente, Protección Civil atendió peticiones de escuelas para revisar y podar árboles que significaban cierto riesgo para las comunidades educativas. Bravo Galicia dijo que esta dependencia siempre está atenta a este tipo de solicitudes y a reportes que se hacen al teléfono 444 831 12 60 o bien las redes sociales oficiales del Ayuntamiento soledense.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí