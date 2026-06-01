Dos grupos se disputan el territorio zacatecano

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San Luis Potosí se mantiene en alerta por la disputa de territorio que mantienen dos organizaciones delictivas en el estado de Zacatecas, advirtió Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

SSPC implementa operativo Espejo para vigilancia en Zacatecas

"Tenemos conocimiento de que hay dos grupos que se andan enfrentando, peleándose territorio en Zacatecas y no queremos que nos afecte a San Luis Potosí", complementó.

Por ello, informó de la aplicación del operativo "Espejo" con la policía estatal zacatecana, consistente, entre otras estrategias, de sobrevuelos para detectar personas armadas en vehículos o movimientos inusuales en zonas serranas o despobladas.

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Guardia Civil Estatal realiza detenciones en rutas estratégicas

Expuso que, en la actualidad la Guardia Civil Estatal (GCE) ejecuta intervenciones en las rutas de Pinos a Villa de Arriaga y la carretera 49, cuyos accesos conectan con las comunidades de El Mezquital, San José de Gallinas, Tepetate y El Águila.

Reportó que derivado de la presencia en la frontera con Ojuelos, estado de Jalisco, la corporación estatal logró seis detenciones de presuntos integrantes del crimen organizado en Villa de Arriaga y Villa de Reyes.