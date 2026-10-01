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Alertan ante los fraudes notariales

Por Martín Rodríguez

Octubre 01, 2026 03:00 a.m.
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Alertan ante los fraudes notariales
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      Un estudio del Banco Mundial establece el control notario interviene en operaciones en 93 países, incluyendo México, se alcanza del 85 al 90 por ciento de la certeza jurídica, pero si bien hay una cifra negra de fraudes, éstos se derivan de gente que se hace pasar por notario público y provocan la doble escrituración o cualesquiera otras irregularidades, advirtió José Luis Leal Campos, notario público número 67 de Guadalajara y candidato de unidad a la presidencia del Colegio Nacional de Notariado Mexicano.

      El aspirante se presentó en la capital potosina para organizar un evento de campaña ante los miembros del Colegio de Notarios de San Luis Potosí, a quienes pidió convocar a través del presidente Juan Carlos Barrón Cerda.

      Leal Campos pidió a quienes pretendan realizar alguna operación inmobiliaria que pregunten acerca de los antecedentes a personal del Colegio de Notarios, con el fin de verificar si la información es verídica y si hay alguna irregularidad, presentar la denuncia para que los notarios públicos tiendan un cerco. "Acuérdense que por ello se llaman ´delincuencia organizada´, pero siempre los buenos somos más y estando el diálogo todos Unidos y comunicados, evolucionaremos a una mejor sociedad".

      Advirtió que lo común es que se dejen sorprender por personas que dicen ser notarios, o por ejemplo asistentes de alguna de notaría o colaboradores cuando se sabe perfectamente que 

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      eso no es.

      "Cualquier persona que diga que es abogado o colaborador de una notaría tiene que atender en el local de la notaría, y nadie debe recurrir a transferencias en cuentas bancarias a través de farmacias o tiendas de conveniencia, sino directamente en la notaría pública".

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