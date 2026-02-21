Alertan por consumo de droga en jóvenes

Los adolescentes y jóvenes de San Luis Potosí, se ven inmiscuidos con el consumo de drogas, debido a que los propios compañeros les ofrecen estupefacientes o saliendo de la escuela, informó René Contreras Flores, director general del Instituto Temazcalli, Prevención y Rehabilitación.

Conminó a las madres, padres y tutores tener cuidado con sus hijos e hijas, porque al salir de los centros escolares "no falta" que los compañeros o quienes los esperan comienzan con el ofrecimiento de cigarro.

Posteriormente pasa a la ingesta de alcohol hasta llegar al consumo de marihuana u otra droga, complementó el directivo estatal.

"Tengan la comunicación con sus hijos. Si los ven inquietos, un poquito desesperados; un poquito serios...estamos en el Instituto Temazcalli todos los días de las ocho de la mañana a ocho de la noche", añadió.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Subrayó que la institución mantiene coordinación con la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), a fin de generar pláticas e información sobre la prevención de las adicciones, en los diferentes planteles educativos de la entidad.

"Comienza la inquietud en quinto, sexto de primaria. Llegan a la secundaria un poquito inquietos; comienzan por ahí con la inquietud que les ofrecen los mismos compañeros de la escuela o saliendo de la escuela", alertó.