logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

Fotogalería

Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Alertan por consumo de droga en jóvenes

Por Rubén Pacheco

Febrero 21, 2026 03:00 a.m.
A
Alertan por consumo de droga en jóvenes

Los adolescentes y jóvenes de San Luis Potosí, se ven inmiscuidos con el consumo de drogas, debido a que los propios compañeros les ofrecen estupefacientes o saliendo de la escuela, informó René Contreras Flores, director general del Instituto Temazcalli, Prevención y Rehabilitación.

Conminó a las madres, padres y tutores tener cuidado con sus hijos e hijas, porque al salir de los centros escolares "no falta" que los compañeros o quienes los esperan comienzan con el ofrecimiento de cigarro.

Posteriormente pasa a la ingesta de alcohol hasta llegar al consumo de marihuana u otra droga, complementó el directivo estatal.

"Tengan la comunicación con sus hijos. Si los ven inquietos, un poquito desesperados; un poquito serios...estamos en el Instituto Temazcalli todos los días de las ocho de la mañana a ocho de la noche", añadió.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Subrayó que la institución mantiene coordinación con la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), a fin de generar pláticas e información sobre la prevención de las adicciones, en los diferentes planteles educativos de la entidad.

"Comienza la inquietud en quinto, sexto de primaria. Llegan a la secundaria un poquito inquietos; comienzan por ahí con la inquietud que les ofrecen los mismos compañeros de la escuela o saliendo de la escuela", alertó.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    América impone condiciones en Puebla.
    América impone condiciones en Puebla.

    América impone condiciones en Puebla.

    SLP

    Redacción

    Las Águilas de André Jardine vencieron con autoridad al Puebla y llegaron a 11 puntos

    Copocyt capacita a investigadores para acceder a fondos 2026
    Copocyt capacita a investigadores para acceder a fondos 2026

    Copocyt capacita a investigadores para acceder a fondos 2026

    SLP

    Redacción

    El 24 de febrero se realizará una capacitación virtual

    Incendios activos movilizan brigadas en tres municipios de SLP
    Incendios activos movilizan brigadas en tres municipios de SLP

    Incendios activos movilizan brigadas en tres municipios de SLP

    SLP

    Redacción

    Uno de los siniestros forestales tiene 30% de control

    Confirman nuevo caso de sarampión y refuerzan vacunación en SLP
    Confirman nuevo caso de sarampión y refuerzan vacunación en SLP

    Confirman nuevo caso de sarampión y refuerzan vacunación en SLP

    SLP

    Redacción

    Aplican más de 302 mil dosis y revisan cartillas en escuelas