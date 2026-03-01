Alertan por "fracking" en San Luis P.

Pese a que el gobierno federal mantiene en el discurso una oposición al fracking como método de explotación de hidrocarburos, Pemex mantiene al menos ocho proyectos orientados a ese fin, uno de los cuales estaría ubicado en San Luis Potosí, denunció la Asociación Mexicana contra el Fracking.

Proyectos de Pemex y oposición oficial

El estudio "Recursos para fracking en 2026, opacidad y simulación" señala que el proyecto marcado con la etiqueta 0218T4L0039, llamado Tamaulipas Constituciones, está ubicado en un área compartida entre Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí, es uno de los que Pemex pretende extraer gas inyectando agua a presión a gran profundidad, un método que ambientalistas consideran que genera un fuerte impacto en el medio ambiente.

Lo anterior pese a que el gobierno federal, desde la administración de Andrés Manuel López Obrador, se manifestó como opositor a esta modalidad y afirmó que no se desarrollaría en el país.

Detalles del proyecto Tamaulipas Constituciones

El grupo autor del estudio señala sin embargo que Pemex mantiene varios proyectos de esa naturaleza, sin relacionarlos claramente con el fracking, usando en cambio el término de "estimulación de pozos en yacimientos de geología compleja".

En torno al proyecto que involucra a San Luis Potosí, el estudio contempla la perforación de pozos de desarrollo, construcción de instalaciones y mantenimiento a pozos e instalaciones existentes. En 2012 se licitaron los bloques Pánuco, Altamira y Ébano para ejecutarlos.

Agrega que en el Plan Estratégico de Pemex entre 2025 y 2035, este proyecto tiene expectativas de producción de gas en proyectos de desarrollos mixtos.

El documento cita estudios de la Comisión Nacional de Hidrocarburos en los que se establece que el proyecto Tamaulipas Constituciones es un activo con recursos convencionales y no convencionales. Se sugiere realizar trabajos adicionales para garantizar la productividad de los pozos a través de estimulaciones, fracturamientos y disparos de alta penetración.

La inversión prevista en este proyecto es de 206.4 millones de pesos.

Agrega que este tipo de proyectos representa un riesgo para la salud humana y ambiental.