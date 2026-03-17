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Alertan rezagos en vacunación contra sarampión en SLP

Congreso aprueba exhorto a IMSS-Bienestar

Por Pulso Online

Marzo 17, 2026 05:33 p.m.
A
Alertan rezagos en vacunación contra sarampión en SLP

El Congreso del Estado aprobó un exhorto para que autoridades de salud refuercen las campañas de vacunación contra el sarampión, en medio de un contexto nacional donde los contagios van en aumento.

La propuesta, avalada por unanimidad, plantea que el IMSS-Bienestar implemente campañas permanentes y no solo jornadas aisladas, además de instalar módulos itinerantes en espacios públicos con alta afluencia.

Situación actual y retos en el control del sarampión en México

El punto de acuerdo también señala la necesidad de alcanzar y mantener una cobertura de al menos 95% con dos dosis de la vacuna, así como mejorar la detección oportuna de casos y ampliar la vacunación en zonas consideradas de riesgo.

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El llamado ocurre mientras en México se reporta un repunte de casos de sarampión, incluso con defunciones, lo que ha encendido alertas sobre posibles rezagos en la cobertura.

Además, se advierte que la desconfianza hacia las vacunas y la falta de acceso en algunas comunidades siguen siendo factores que dificultan el control de la enfermedad.

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