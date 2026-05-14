Alfonso Caballero es un maestro distinguido

Con 34 años de servicio de docencia, el profesor Alfonso Caballero de la Cruz, fue reconocido con el Premio Municipal de Educación, distinción que calificó como resultado de años de esfuerzo, dedicación y trabajo constante con estudiantes de distintos municipios y comunidades.

El docente relató que inició su trayectoria laboral el 12 de marzo de 1992 como personal administrativo y posteriormente cursó sus estudios en la Normal Superior del Sur de Tamaulipas, donde obtuvo el título de licenciado en Ciencias Sociales en el año 2001.

A lo largo de más de tres décadas de servicio, señaló haber laborado en siete instituciones educativas, entre ellas las secundarias técnicas 57, 69 y 31, además de planteles ubicados en comunidades como Santo Domingo, Mexquitic de Carmona y Villa Dorada.

Destacó que en cada una de las escuelas donde ha trabajado ha buscado fortalecer la enseñanza y mantener cercanía con las y los jóvenes, principalmente desde la asignatura de Formación Cívica y Ética, materia que imparte actualmente.

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Consideró que uno de los principales retos actuales es la pérdida de valores entre las nuevas generaciones, situación que dijo se refleja tanto en las escuelas como en los hogares.

"Lo que la sociedad necesita es que los valores se vuelvan a reencontrar con los jóvenes", expresó.

Reconoció el respaldo que las autoridades educativas han brindado al magisterio, aunque pidió mantener el apoyo hacia las y los maestros, especialmente para quienes enfrentan dificultades para obtener horas laborales.