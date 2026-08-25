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Alistan Bomberos su 75 aniversario

Por Martín Rodríguez

Agosto 25, 2026 03:00 a.m.
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Alistan Bomberos su 75 aniversario
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      El Cuerpo de Bomberos todavía cuenta con uno de sus fundadores, Francisco Benavente Liñán y con 75 años de historia, anunció el inicio de la planeación de los festejos de los primeros tres cuartos de siglo.

      Adolfo Benavente Duque, comandante del Cuerpo de Bomberos, pronostica que se llegará al centenario con modernidad y mayor cobertura.

      Dijo que ve para el centenario un cuerpo de bomberos eficiente y con el equipo y las herramientas adecuadas, además de los vehículos modernos que exigirán las necesidades de la época. 

      También percibe que llegará el día en que todas las autoridades de las zonas donde los bomberos prestan servicio los apoyen en la medida de sus necesidaes.

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      Recordó que los Bomberos han evolucionado desde que recibieron el primer Studebaker completamente nuevo como un donativo de el entonces presidente de la república Adolfo López Mateos y de ahí en adelante, de manera progresiva han crecido hasta contar con ocho estaciones en toda la zona metropolitana.

      Agregó que cuentan con 65 camiones de diferentes tipos, capacidades y usos. De quince elementos voluntarios hoy hay un aproximado de 120 incluyendo asalariados y voluntarios.

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