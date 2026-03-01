logo pulso
SLP

Alistan en Pozos festejo de Día de la Mujer 8M

Por Samuel Moreno

Marzo 01, 2026 03:00 a.m.
A

El gobierno municipal de Villa de Pozos anunció una serie de actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer (8M), orientadas a la reflexión social, el reconocimiento a liderazgos femeninos y el impulso al desarrollo integral de las mujeres en el municipio.

A través de la Instancia de la Mujer de Villa de Pozos, se informó que el programa contempla pláticas, reconocimientos, activación física y un mercado de emprendedoras, con el objetivo de fortalecer la igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia de género.

La titular del área, Nelly Adriana López Soto, explicó que se busca generar espacios de diálogo, aprendizaje y visibilización que contribuyan a consolidar una cultura de respeto y corresponsabilidad social.

Como parte de la agenda, los días 3 y 4 de marzo se impartirán conferencias dirigidas a estudiantes de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, enfocadas en prevención de la violencia, equidad de género y empoderamiento femenino.

