Alistan en Pozos festejo de Día de la Mujer 8M
El gobierno municipal de Villa de Pozos anunció una serie de actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer (8M), orientadas a la reflexión social, el reconocimiento a liderazgos femeninos y el impulso al desarrollo integral de las mujeres en el municipio.
A través de la Instancia de la Mujer de Villa de Pozos, se informó que el programa contempla pláticas, reconocimientos, activación física y un mercado de emprendedoras, con el objetivo de fortalecer la igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia de género.
La titular del área, Nelly Adriana López Soto, explicó que se busca generar espacios de diálogo, aprendizaje y visibilización que contribuyan a consolidar una cultura de respeto y corresponsabilidad social.
Como parte de la agenda, los días 3 y 4 de marzo se impartirán conferencias dirigidas a estudiantes de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, enfocadas en prevención de la violencia, equidad de género y empoderamiento femenino.rias se encuentran dependencias federales como Sedatu, Insus, Conavi, Infonavit y Fovissste
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Van contra "cirujanos" sin título en SLP
Redacción
Iniciativa plantea hasta 8 años de prisión y multas de mil UMAs.
Endurecen ley para proteger a adultos mayores en SLP
Redacción
Congreso prohíbe abuso, explotación y mendicidad forzada.
Crean Comisión de Bienestar Animal en la Capital
Redacción
Cabildo capitalino aprueba nueva Comisión para fortalecer políticas de bienestar animal.