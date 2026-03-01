Alistan en Pozos festejo de Día de la Mujer 8M

El gobierno municipal de Villa de Pozos anunció una serie de actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer (8M), orientadas a la reflexión social, el reconocimiento a liderazgos femeninos y el impulso al desarrollo integral de las mujeres en el municipio.

A través de la Instancia de la Mujer de Villa de Pozos, se informó que el programa contempla pláticas, reconocimientos, activación física y un mercado de emprendedoras, con el objetivo de fortalecer la igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia de género.

La titular del área, Nelly Adriana López Soto, explicó que se busca generar espacios de diálogo, aprendizaje y visibilización que contribuyan a consolidar una cultura de respeto y corresponsabilidad social.

Como parte de la agenda, los días 3 y 4 de marzo se impartirán conferencias dirigidas a estudiantes de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, enfocadas en prevención de la violencia, equidad de género y empoderamiento femenino.

