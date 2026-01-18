Alistan operativo para la Caravana de la Fe

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) de San Luis Potosí encabezó la reunión de seguridad para el operativo de la Caravana de la Fe 2026, que partirá el próximo 23 de enero hacia San Juan de los Lagos, Jalisco, informó

la dependencia.

En el encuentro participaron la Guardia Civil Estatal, la Guardia Nacional, Bomberos, Cruz Roja y autoridades de salud, quienes acordaron el despliegue de un equipo multidisciplinario para atender a los más de 4,000 peregrinos que se prevé participen en el recorrido.

La ruta oficial contempla que el 23 de enero se realizará la salida desde la Iglesia de Morales hacia San Antonio; el 24 de enero el trayecto continuará hacia La Lugarda, y el 25 de enero se tiene programado el arribo a El Rosario, donde la caravana será entregada a autoridades de Guanajuato.

En ediciones anteriores, la caravana ha movilizado a miles de personas desde San Luis Potosí hacia San Juan de los Lagos, con el acompañamiento de autoridades estatales y federales para garantizar la atención médica y la seguridad en el trayecto. En 2025, por ejemplo, el operativo incluyó coordinación entre cuerpos de auxilio y seguridad para el traslado de peregrinos rumbo al santuario, según reportes oficiales de ese año.

Las autoridades emitieron recomendaciones para los participantes, entre las que se encuentran caminar fuera de la superficie de rodamiento, apagar completamente las fogatas, cuidar la higiene de los alimentos y depositar la basura en su lugar.

El gobierno estatal señaló que el operativo se mantendrá activo durante los días de recorrido para atender cualquier eventualidad que se presente.