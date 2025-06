Alumnas de la UPSLP logran tercer lugar en competencia internacional

Las alumnas Diana De los Santos Rodríguez y Sofía Yael Tello Martínez, de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP), obtuvieron el tercer lugar en la competencia internacional IISE Undergraduate Student Technical Paper Competition, celebrada el 1 de junio en Atlanta, Georgia, como parte de la IISE Annual Conference & Expo 2025.

Su proyecto, titulado "Driving Production Expansion Through Operational Excellence: The 5S and Visual Factory Approach", propone un enfoque estratégico para mejorar procesos industriales mediante la metodología 5S y principios de fábrica visual.

Las alumnas representaron a México en esta competencia internacional tras obtener el primer lugar en la fase regional, realizada en marzo en el Instituto Tecnológico de Mérida