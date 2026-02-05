Alza al transporte, por encima de la inflación

El diputado de Morena, Cuauhtli Badillo Moreno, llevó al Congreso del Estado un señalamiento que pone en duda el reciente aumento al pasaje del transporte urbano: el ajuste a 13.50 pesos podría no apegarse a lo que establece la Ley de Transporte Público, que obliga a que cualquier incremento sea proporcional a la inflación.

En tribuna, el legislador expuso que con una inflación anual de 3.69 por ciento al cierre de 2025, el alza debió ser de apenas 46 centavos. Sin embargo, desde el 15 de enero la tarifa subió un peso completo, situación que, dijo, no corresponde a los parámetros legales.

Badillo sostuvo que el problema no es solo el monto, sino las condiciones en las que opera el servicio que a diario utilizan miles de potosinos. Señaló que aún circulan unidades con más de 10 años de antigüedad, no hay botones de pánico ni cámaras de seguridad en todos los camiones y en horas pico los vehículos viajan saturados.

Indicó además que estudiantes universitarios enviaron cartas al Congreso para manifestar su inconformidad, al considerar injusto pagar más por un servicio que no ha mejorado en seguridad ni en calidad.

Ante este panorama, el Grupo Parlamentario de Morena presentó un punto de acuerdo para pedir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) un padrón público que detalle qué unidades cumplen con los estándares de calidad y cuáles no, y que el incremento no se aplique de manera generalizada.

La propuesta plantea que los usuarios puedan identificar las unidades que incumplen y, en esos casos, pagar una tarifa menor y denunciar cobros indebidos. El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Comunicaciones y Transportes para su análisis.