Amenazan bloquear la ´57 por agua potable

Residentes de Villas Mallorca, fraccionamiento de Villa de Pozos, informaron que ya llevan más de un mes sin agua potable a través de la red pública y sin que Interapas ofrezca una solución de fondo y permanente. Dijeron estar organizándose para protestar con el bloqueo de algunas vialidades, incluyendo la carretera 57.

Mencionaron que, a pesar de realizar numerosos reportes al organismo operador, la única respuesta de éste ha sido dar "largas" a la situación sin que, al menos, se envíen pipas para atender el desabasto que ya es crítico. Eso sí: los recibos de cobro por un servicio que no se tiene llegan puntualmente a los hogares.

La escasez de agua se ha visto aminorada, en parte, porque el gobierno municipal de Villa de Pozos ha enviado algunas pipas al fraccionamiento Villas Mallorca en los últimos días, sin embargo, exigieron a Interapas que garantice el abasto permanente de agua a través de la red.

Una vecina del coto Valdemosa, que es parte del fraccionamiento, dijo que personal de Interapas ya ha acudido a revisar la infraestructura hidráulica de la zona, pero que no ha logrado resolver la falla, lo que mantiene a las familias en una situación crítica y angustiosa.

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Los habitantes del fraccionamiento de Villa de Pozos comentaron que han gastado hasta mil pesos mensuales en pipas particulares, lo que significa una fuerte carga económica además de pagar los recibos de Interapas. Concluyeron que están considerando, seriamente, manifestarse con bloqueos a la carretera 57 o bien tomando oficinas del organismo operador del servicio.