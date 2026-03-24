Ampliarían horarios en restaurantes y bares por festival

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que su administración analiza la posibilidad de ampliar los horarios de operación de restaurantes, bares y centros nocturnos ubicados en el Centro Histórico, con motivo de la próxima edición del Festival San Luis en Primavera.

El edil explicó que, como ocurre cada año durante este evento, se contempla una excepción en los horarios para este tipo de establecimientos, con el objetivo de que visitantes y habitantes puedan disfrutar plenamente de las actividades culturales, al tiempo que se impulsa la derrama económica en la zona.

Señaló que este periodo coincide con la temporada vacacional, considerada una de las semanas más importantes del año para el fortalecimiento económico de sectores como hoteles, restaurantes y centros de entretenimiento, así como para la generación de empleos.

No obstante, precisó que la ampliación de horarios aún se encuentra en análisis por parte del área de Comercio, ya que también se busca mantener un equilibrio con las necesidades de los habitantes del Centro Histórico, quienes han solicitado evitar afectaciones por el ruido nocturno.

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En este sentido, adelantó que actualmente los establecimientos operan hasta la 1:00 ó 2:00 de la mañana, y la propuesta podría extenderse hasta las 3:00 ó 4:00 horas, aunque la decisión final dependerá de lograr un balance adecuado.

Finalmente, indicó que en esta estrategia también participará la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de prevenir incidentes y controlar el consumo excesivo de alcohol, garantizando así un ambiente seguro durante el desarrollo del festival.