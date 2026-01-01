Amputado por pirotecnia al recibir 2026

Un hombre resultó amputado como saldo preliminar de los daños a la salud provocados por el uso de pirotecnia, luego de que un cohete de alto poder le estalló en la mano al momento de recibir el Año Nuevo. El incidente también provocó un incendio en su vivienda.

Los hechos ocurrieron durante la noche de transición de 2025 a 2026, en el fraccionamiento Lomas del Santuario, cuando el hombre manipulaba artefactos pirotécnicos y uno de ellos le explotó en la mano, lo que derivó en la amputación de varios dedos, además de lesiones en otras partes del cuerpo.

De acuerdo con lo relatado por vecinos, tras el estallido el hombre fue estabilizado en el lugar y, mientras se solicitaba apoyo a los servicios de emergencia, fue trasladado por particulares a un hospital, debido a la abundante pérdida de sangre que presentaba en la mano lesionada.

El traslado se realizó antes del arribo del personal de la Unidad Municipal de Protección Civil de la capital, que acudió posteriormente al domicilio.

Mientras la víctima era atendida, se registró un incendio en la vivienda, el cual finalmente fue controlado, sin que se reportaran más personas lesionadas.

Este caso vuelve a evidenciar el riesgo del manejo de pirotecnia, en especial de artefactos de alta peligrosidad, así como los accidentes recurrentes derivados de su uso inadecuado.