¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El Congreso del Estado tendrá menos de dos semanas para revisar el destino de casi 74 mil millones de pesos que el Gobierno estatal pretende ejercer en 2027. La Comisión de Hacienda programó reuniones de análisis y votaciones de dictámenes con la intención de llevar el paquete económico al pleno el 14 de diciembre.

Para 2027, el Gobierno estatal propone un gasto cercano a los 74 mil millones de pesos. En contraste, el presupuesto aprobado para 2026 fue de 70 mil 461 millones 70 mil 275 pesos, de acuerdo con el decreto 0338, publicado el 24 de diciembre de 2025 en el Periódico Oficial del Estado.

La revisión comenzará el viernes 27 de noviembre con una explicación general de la Secretaría de Finanzas. El lunes 30, los diputados analizarán la Ley de Ingresos y las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley de Hacienda; el 2 de diciembre revisarán el Presupuesto de Egresos.

Después, el 7 de diciembre está prevista la votación de los primeros dictámenes y el 9 de diciembre la del presupuesto de gasto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La programación deja un margen reducido para examinar las asignaciones de cada dependencia, plantear modificaciones y aclarar dudas sobre el uso de los recursos públicos.

Aunque la presidenta de la comisión, la diputada del PVEM, Dolores Robles señaló que las reuniones podrían extenderse si el análisis lo requiere, la meta es tener los dictámenes listos el 10 de diciembre y enviarlos a Servicios Parlamentarios para su discusión en el pleno. El plazo legal para aprobar el paquete económico vence el 15 de diciembre.