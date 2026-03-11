Analiza Conavi terrenos para vivienda social

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) avanza en la revisión de siete predios ubicados en seis municipios de San Luis Potosí, como parte del programa federal Vivienda para el Bienestar, con el que se proyecta la construcción de alrededor de 11 mil viviendas en la entidad.

Durante una visita de trabajo al estado, el director general de la Conavi, Rodrigo Chávez Contreras, explicó que el objetivo es verificar las condiciones de los terrenos propuestos y definir, junto con autoridades estatales, el plan de trabajo para comenzar con el desarrollo habitacional.

El funcionario señaló que el principal desafío para concretar el programa es la disponibilidad de suelo, ya que el modelo de vivienda contempla principalmente terrenos donados por los gobiernos municipales, el estado, la federación o incluso por particulares interesados en participar en el proyecto.

Indicó que actualmente se analizan siete predios distribuidos en seis municipios potosinos, los cuales podrían integrarse a la estrategia federal que busca ampliar la oferta de vivienda para sectores de menores ingresos.

A nivel nacional, añadió, el programa Vivienda para el Bienestar registra alrededor de 86 mil viviendas en proceso de construcción.

Chávez Contreras subrayó que este tipo de proyectos también representa una oportunidad de desarrollo para los municipios del país.