Analizan qué hacer con antiguo rastro

La concejal presidente de Villa de Pozos, Martha Patricia Aradillas Aradillas, visitó las instalaciones del antiguo rastro de la capital que ahora pertenece al nuevo municipio, con la intención de conocer "de primera mano" su estado actual y, a partir de ello, definir proyectos de aprovechamiento de la extensa propiedad.

De momento, la funcionaria no adelantó que proyectos podrían realizarse en el antiguo rastro, pero, a la fecha, ya funcionan ahí algunas áreas municipales como una recaudadora, un área de Comercio y una oficina del organismo operador Interapas.

Sin embargo, la mayor parte de la propiedad de casi 16 mil metros cuadrados se encuentras en estado de abandono y deterioro irreversible de sus viejas instalaciones que, para su remediación, requerirán de una inversión significativa de parte del gobierno de Villa de Pozos.

En su visita, la concejal Aradillas evaluó el estado físico de la mayor parte de las áreas, así como su infraestructura, "con el propósito de identificar oportunidades de mejora y analizar alternativas para su posible rehabilitación y aprovechamiento funcional, para convertirlo en un espacio que contribuya al desarrollo de proyectos de interés social y al fortalecimiento de los servicios que se le brindan a la población de Villa de Pozos".

