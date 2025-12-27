Analizará la SCT alza a tarifas del transporte público

El aumento a la tarifa del transporte público para el próximo año aún no está definido y será revisado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del estado, no por el Congreso, confirmó la diputada Jacquelinn Jáuregui Mendoza, presidenta de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones

y Transportes.

La legisladora explicó que la facultad para autorizar o frenar un ajuste al costo del pasaje, corresponde exclusivamente a la Secretaría, encabezada por Araceli Martínez Acosta, aunque reconoció que ya existen pláticas sobre el tema y que incluso se ha planteado la posibilidad de un incremento "muy bajo". No obstante, hasta el momento no se ha informado una cifra concreta, ni se ha tomado una decisión final.

Jáuregui Mendoza aseguró que durante tres años consecutivos no hubo aumentos en la tarifa del transporte público y que fue hasta el año pasado cuando se autorizó un ajuste de un peso. En ese contexto, señaló que actualmente se analiza si existe la necesidad de un nuevo incremento o si este puede evitarse.

Indicó que la revisión podría darse en los próximos días, ya que se prevé que la titular de la SCT dé a conocer información básica sobre el tema. Indicó que el reglamento es claro al establecer que el Congreso no interviene en la definición de tarifas, por lo que su papel se limita a la supervisión y al acompañamiento del proceso.

Pese a no tener injerencia directa, la diputada sostuvo que desde el Congreso se ha buscado que cualquier ajuste no sea excesivo y que no impacte de forma significativa en la economía de las y los potosinos. Finalmente, señaló que la revisión no solo contempla el tema tarifario, sino también las condiciones del servicio.