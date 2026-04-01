Ángeles Rodríguez, Secretaria General del Ayuntamiento
El alcalde Enrique Galindo la propuso al Cabildo: fue aprobada por unanimidad
El Alcalde Enrique Galindo Ceballos propuso a Ángeles Rodríguez Aguirre como nueva Secretaria General del Ayuntamiento de San Luis Potosí, nombramiento que fue aprobado por unanimidad del Cabildo. El Presidente Municipal destacó su experiencia, capacidad técnica y compromiso con el servicio público, al subrayar que este nombramiento fortalece el trabajo institucional del Gobierno de la Capital.
En rueda de prensa con las mujeres que ocupan cargos directivos en la administración 2024-2027, el Presidente Municipal reconoció y agradeció a todas las mujeres que forman parte del Gobierno Municipal, entre ellas Directoras, Regidoras y la Síndica Municipal, y destacó que 8 de los 11 cargos del Gabinete que requieren aprobación de Cabildo son ocupados por mujeres. También reconoció a la Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, como líder del gabinete de mujeres.
Ángeles Rodríguez Aguirre cuenta con una trayectoria consolidada en el ámbito público, donde ha desempeñado responsabilidades clave como Diputada Federal, así como distintas etapas dentro del Ayuntamiento de San Luis Potosí, entre ellas como Directora de Participación Ciudadana, Directora de Atención Ciudadana y Directora de Catastro. Más recientemente, se desempeñó como Directora General de Gestión Territorial y Catastro.
El Alcalde expresó: "Ángeles Rodríguez es una funcionaria con experiencia probada, que conoce la administración municipal y que ha dado resultados en cada responsabilidad que ha asumido".
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Asimismo, reconoció y agradeció a todas las mujeres que forman parte del Gobierno Municipal, entre ellas Directoras, Regidoras y la Síndica Municipal, y destacó que 8 de los 11 cargos del Gabinete que requieren aprobación de Cabildo son ocupados por mujeres.
Ángeles Rodríguez señaló: "No me pasa desapercibida la congruencia del Presidente Municipal de, en este mes de marzo, dar espacio de reconocimiento a mujeres, con un compromiso por la igualdad".
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