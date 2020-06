Anticipan rechazo a restructuración

El coordinador de la bancada de Morena en el Congreso, Edson de Jesús Quintanar Sánchez, confirmó que su grupo votará en contra de la restructuración de la deuda estatal. Principalmente, porque implica un pago mayor de intereses y porque existen otras alternativas, como la venta de los terrenos que iban a ser para la Ford, en Villa de Reyes. Otras bancadas legislativas presentaron posturas contrastantes en torno al tema.

Quintanar Sánchez consideró innecesario prorrogar la deuda pública del Gobierno del Estado, ya que la mayor carga sería para las siguientes administraciones y no para la de Juan Manuel Carreras López, a la cual le queda solamente un año de gestión.

Agregó que Morena ya ha señalado que existen otras opciones, como la venta del predio que se había destinado a la planta de Ford, la cual, finalmente, no se estableció en San Luis Potosí, o los invernaderos, por los que se paga una elevada nómina.

Quintanar Sánchez aclaró que, de momento, sólo puede asegurar que los 6 votos de Morena en el Congreso serán en contra de la restructuración, pero que no puede responder por los votos de sus partidos aliados.

El panista Ricardo Villarreal, titular de la Comisión de Hacienda, dijo que si bien la mayoría de las dudas de los congresistas fue atendida, "me pareció evidente que el gobierno estatal no tiene muy claro en qué va a usar este ahorro, el cual no es dinero libre, sino recursos que se van a dejar de pagar por un tiempo, pero sin que desaparezca el pasivo".

Añadió que "quedan muchas cosas en el aire. Lo que les anticipo es que el PAN votará en bloque según venga el dictamen, lo cual sucederá el lunes o martes de la próxima semana".

Por su parte, el presidente de la Comisión de Gobernación, el priista Mauricio Ramírez Konishi, dijo esperar que a sus compañeros congresistas "les haya quedado muy clara la información, el por qué se hizo esta solicitud y cómo está respaldada, a dónde van estos recursos. Es muy importante que se quede esa tranquilidad en los compañeros respecto a la información que se está solicitando".

"Creo que las medidas que busca aplicar el Gobierno del Estado son pertinentes. Se dio mucha información y esperamos que esto permita a los compañeros legisladores generar un criterio favorable.", añadió.