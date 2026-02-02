Anuncia el alcalde regeneración de 100 canchas en la Capital
Galindo anunció la transmisión de la Copa del Mundo en Plaza de Fundadores
En el marco del programa Domingo de Pilas, en su edición 211 realizada en el Jardín de Valle de Jacarandas II Sección, el presidente municipal Enrique Galindo Ceballos anunció importantes acciones en materia deportiva, entre ellas la regeneración de 100 canchas multifuncionales y de futbol en distintos puntos de la ciudad.
Durante esta jornada se llevó a cabo una intensa labor de limpieza y recuperación de espacios públicos, además de la entrega de una cancha multifuncional en beneficio directo de vecinas y vecinos del sector, la cual fue complementada con un mural artístico realizado por artistas urbanos y deportistas de la propia colonia, como símbolo de identidad, participación comunitaria y apropiación del espacio público.
En su mensaje, el alcalde subrayó que el programa Domingo de Pilas no se detiene, ya que su finalidad es beneficiar al mayor número de colonias en la capital, incluso ante condiciones climatológicas adversas, como las bajas temperaturas registradas durante esta jornada, que no impidieron la realización de los trabajos.
Asimismo, Enrique Galindo Ceballos informó que, con motivo del Mundial de Futbol, se transmitirán 16 partidos de este campeonato en la Plaza de Fundadores, con el objetivo de fomentar la convivencia familiar y acercar este evento deportivo de talla internacional a la ciudadanía potosina.
El presidente municipal destacó que tanto la regeneración de canchas deportivas como la transmisión de los encuentros mundialistas forman parte de una política pública orientada a la recuperación de espacios públicos, el impulso al deporte y el fortalecimiento del tejido social, mediante acciones que promueven la participación ciudadana y el uso positivo de los espacios urbanos.
