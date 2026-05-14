Anuncian cierres viales por procesiones a San Isidro L.

Las procesiones en honor a San Isidro Labrador, patrono de los agricultores, generaron algunos cierres viales en Villa de Pozos este miércoles, y sucederá lo mismo hoy jueves y mañana viernes, por lo que la Guardia Civil pidió a la población estar atenta a las indicaciones de los agentes de vialidad y a la apertura de rutas alternas.

De acuerdo con información de la corporación policial, las procesiones harán un extenso recorrido entre la capilla dedicada al santo, en la localidad de Tanque de Guerero, y la parroquia de San Francisco de Asís, en el centro de Villa de Pozos, para lo cual se usarán rutas como la avenida Saturnino Cedillo y Bosques de las Flores. La distancia entre ambos puntos es de aproximadamente 5.6 kilómetros.

Otro recorrido se realizará entre la localidad de Noria de San José, al sur del municipio, y las inmediaciones de Laguna de Santa Rita al norte, teniendo como punto intermedio el centro de Villa de Pozos. Esta ruta será de aproximadamente 5.5 kilómetros.