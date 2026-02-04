logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Corre x tu Marca y ADERIAC entregan donativo a Bomberos de San Luis Potosí

Fotogalería

Corre x tu Marca y ADERIAC entregan donativo a Bomberos de San Luis Potosí

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Anuncian OMA y Volaris vuelos adicionales a 5 destinos

Por Martín Rodríguez

Febrero 04, 2026 03:00 a.m.
A
Anuncian OMA y Volaris vuelos adicionales a 5 destinos

Los cinco vuelos anunciados por OMA y Volaris este martes ya eran muy necesarios y urgentes, aunque si bien aún no hay detalles de la prestación del servicio nuevo, la empresa ya suma su cuarto destino en Estados Unidos y permitirá acelerar la conexión entre personas que se dedican al desarrollo económico y al enlace entre empresas, en el auge de la industria automotriz, aseguró el secretario de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado, Jesús Salvador González Martínez.

Luego de que las compañías operadoras y aéreas anunciaron en conjunto los vuelos de San Luis Potosí a Chicago, Guadalajara, Puerto Vallarta, Puebla y Monterrey, el funcionario estatal aseguró que además de la aportación al turismo, estos nuevos itinerarios ayudarán a reforzar la logística para el desarrollo industrial y económico, porque al menos tres de ellos van destinados a puntos estratégicos de complemento económico. 

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Cinco nuevas rutas aéreas en San Luis Potosí
    Cinco nuevas rutas aéreas en San Luis Potosí

    Cinco nuevas rutas aéreas en San Luis Potosí

    SLP

    Pulso Online

    Volaris anuncia nuevos vuelos a Monterrey, Guadalajara, Puebla, Puerto Vallarta y Chicago.

    Mega puente de Circuito Potosí, a medias tras casi un año
    Mega puente de Circuito Potosí, a medias tras casi un año

    Mega puente de Circuito Potosí, a medias tras casi un año

    SLP

    Redacción

    Los trabajos iniciaron en marzo de 2025

    Déjenos trabajar, la única respuesta de la FGE a padres de Miguel
    Déjenos trabajar, la única respuesta de la FGE a padres de Miguel

    "Déjenos trabajar", la única respuesta de la FGE a padres de Miguel

    SLP

    El Universal

    Han transcurrido 10 días desde el asesinato y la autoridad no ha emitido ningún tipo de información

    Anuncian 13 nuevas rutas de Volaris; cinco desde SLP
    Anuncian 13 nuevas rutas de Volaris; cinco desde SLP

    Anuncian 13 nuevas rutas de Volaris; cinco desde SLP

    SLP

    El Universal

    La empresa amplía su presencia con los vuelos que iniciarán durante el primer semestre