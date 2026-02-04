Anuncian OMA y Volaris vuelos adicionales a 5 destinos
Los cinco vuelos anunciados por OMA y Volaris este martes ya eran muy necesarios y urgentes, aunque si bien aún no hay detalles de la prestación del servicio nuevo, la empresa ya suma su cuarto destino en Estados Unidos y permitirá acelerar la conexión entre personas que se dedican al desarrollo económico y al enlace entre empresas, en el auge de la industria automotriz, aseguró el secretario de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado, Jesús Salvador González Martínez.
Luego de que las compañías operadoras y aéreas anunciaron en conjunto los vuelos de San Luis Potosí a Chicago, Guadalajara, Puerto Vallarta, Puebla y Monterrey, el funcionario estatal aseguró que además de la aportación al turismo, estos nuevos itinerarios ayudarán a reforzar la logística para el desarrollo industrial y económico, porque al menos tres de ellos van destinados a puntos estratégicos de complemento económico.
