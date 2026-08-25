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Anuncian regreso de caravanas de bikers

Reconocerán a grandes pilotos del deporte en octubre próximo, en la plaza de Aranzazú

Por Martín Rodríguez

Agosto 25, 2026 03:00 a.m.
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Anuncian regreso de caravanas de bikers
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      Después de más de una década dispersos, los clubes de bikers y choppers se reúnen... y anuncian que van de regreso con las caravanas generosas para ayudar a comunidades pobres.

      "Le Huaraché", el responsable de reunir a los bikers dispersos por una década, anunció un evento definitivo de regreso y reunión para el 3 de octubre próximo en la Plaza de Aranzazú, que incluye una parte de nostalgia con la entrega de reconocimientos a organizadores.

      Los motociclistas entregaron a familiares un reconocimiento para la ayuda que siempre proporcionó el comandante Saúl Alanís de la ahora extinta Policía Federal, quien ayudó en todo el tiempo a trabajar en las carreteras, con la ruta generosa que llevaba la ayuda a las comunidades cada 6 de enero. Esta vez lo recordaron entre otros el propio Le Huaraché, McPanas Bikers, Caballos Salvajes y otros grupos.

      El evento del 3 de octubre incluye una callejoneada, exhibición y caravana, de manera que los bikers participen en una exhibición como no se veía desde julio de 2016, la última gran ruta seguida por los motociclistas.

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      También incluye reconocimientos a los grandes pilotos del deporte motor, como ocurre con Pepe Morales y la familia Monternach y El Mao Reyna, además de otros pilotos destacados que hicieron toda una época en el Autódromo Potosino, en forma paralela al desarrollo de la cultura de bikers y choppers que cambiaron para siempre la cultura de la solidaridad, con su propia forma de organización y medios para llevar apoyo a gente vulnerable.

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