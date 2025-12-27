Anuncian revisiones al transporte el 30 y 31

Con motivo del incremento en la movilidad durante las festividades decembrinas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del estado anunció el reforzamiento de los operativos de supervisión al transporte público, los cuales se intensificarán de manera particular los días 30 y 31 de diciembre.

La titular de la dependencia, Araceli Martínez Acosta, señaló que estas acciones buscan garantizar que el servicio se brinde en condiciones de seguridad, legalidad y calidad, principalmente en una de las temporadas de mayor demanda para los usuarios.

Detalló que las revisiones estarán centradas en el desempeño de los operadores, con el fin de detectar cobros indebidos, actos de corrupción o deficiencias en el servicio. Indicó que las inspecciones serán estrictas y que la SCT mantendrá presencia directa en campo para asegurar que se cumpla la normatividad vigente.

Martínez Acosta reconoció que existen casos de incumplimiento dentro del sector; no obstante, precisó que se trata de una minoría, pues la mayoría de los operadores actúa de manera responsable. En ese sentido, afirmó que el objetivo es fortalecer la supervisión sin afectar a quienes realizan correctamente su labor.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Advirtió que cualquier irregularidad detectada durante los operativos será sancionada conforme a la ley, como parte de la estrategia para brindar certeza y confianza a la ciudadanía en el uso del transporte público.

Finalmente, la funcionaria recordó que, de forma recurrente, se reciben quejas de usuarios, principalmente en el servicio de taxis por tarifas fuera de lo autorizado y en camiones urbanos por prácticas de conducción riesgosas, situaciones que se buscarán inhibir con estos operativos especiales de fin de año.