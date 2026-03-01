Aplaude la Canaco obra en El Saucito

La construcción de un paso a desnivel proyectado por el Ayuntamiento de San Luis Potosí en el Barrio El Saucito fue considerada positiva por el sector comercio establecido, al tratarse de una zona con alta carga vehicular y crecimiento urbano consolidado.

El presidente de la Canaco en San Luis Potosí, Fernando Díaz de León, señaló que este tipo de infraestructura favorece tanto la movilidad como la actividad económica de las pequeñas y medianas empresas asentadas en el sector.

Indicó que en esa zona existen negocios afiliados a la cámara que se verían beneficiados con una mejora en los tiempos de traslado y en la accesibilidad para clientes y proveedores.

"Todo tipo de obra es importante; vemos que es una zona ya muy consolidada y tenemos afiliados comerciantes ahí. Por mi parte creo que es positivo que se desarrolle esta obra en ese sector de la ciudad", expresó.

El dirigente empresarial subrayó que la capital potosina ha experimentado un crecimiento sostenido que exige soluciones viales de mayor capacidad, especialmente en puntos donde la circulación se ha vuelto altamente competitiva.

En ese sentido, consideró que los pasos a desnivel, puentes y proyectos similares contribuyen a mejorar la movilidad urbana y fortalecen el desarrollo económico no sólo de la ciudad, sino de todo el estado.

Añadió que, aunque existen múltiples necesidades en materia de infraestructura, este tipo de intervenciones representan avances para elevar la competitividad de San Luis Potosí.