Donovan Carrillo abandera a México en arranque de Juegos de Invierno

Donovan Carrillo abandera a México en arranque de Juegos de Invierno

SLP

Aplican 300 sanciones por indebido depósito de basura

Infracciones fueron para personas que sacan residuos fuera de horario

Por Rolando Morales

Febrero 07, 2026 03:00 a.m.
A
Durante 2025, la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, aplicó alrededor de 300 sanciones por la incorrecta disposición de basura en la vía pública, informó su titular, Jaime Mendieta Rivera.

El funcionario explicó que las infracciones corresponden principalmente a vecinos que sacan sus residuos fuera de horario o los abandonan en la calle, lo que provoca acumulación de desechos y problemas sanitarios. Cada multa ronda los seis mil pesos.

"Aunque la sanción existe, buscamos primero invitar a la ciudadanía a cumplir con los horarios. El servicio pasa tres veces por semana en cada domicilio y es recolección puerta a puerta, no hay necesidad de dejar la basura en la calle", señaló.

Mendieta Rivera destacó que, pese a la posibilidad de castigos económicos, la estrategia principal es la concientización, pues consideró que el problema se puede evitar si los vecinos respetan las rutas establecidas. En el Centro Histórico, añadió, la recolección se realiza diariamente en horario nocturno, de 19:00 a 23:00 horas.

El director subrayó que la capital genera cerca de mil 200 toneladas de residuos diariamente, por lo que el manejo adecuado se vuelve un reto ambiental urgente. En ese sentido, aseguró que se han impulsado acciones de economía circular, campañas de limpieza vecinal, descacharrización y programas de reciclaje especializado, como la recuperación de ocho toneladas de residuos electrónicos.

También informó que el municipio mantiene puntos de acopio para aceite doméstico usado, el cual puede entregarse en botellas de plástico en oficinas municipales para su posterior procesamiento por empresas locales.

Para reportar tiraderos clandestinos o malas prácticas, la ciudadanía puede presentar denuncias a través de las plataformas digitales y redes sociales del Ayuntamiento.

Aunque reconoció que existen zonas con mayores complicaciones, como algunas áreas de Himno Nacional, aseguró que el trabajo coordinado con vecinos ha permitido mejorar la disposición de residuos y reducir conflictos.

