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Aplican multas a conductores mal estacionados

Por Leonel Mora

Julio 01, 2026 03:00 a.m.
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Aplican multas a conductores mal estacionados
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      Agentes de Vialidad y Movilidad de Villa de Pozos, ya han aplicado cerca de 20 multas a conductores que insisten en estacionarse en sitios restringidos como el camellón central de la avenida Ricardo B. Anaya.

      La corporación informó que este operativo de vigilancia será permanente, además de que, en otros puntos del municipio, se ha levantado igual número de sanciones a conductores por diversas faltas al Reglamento de Tránsito ya vigente en esta demarcación.

      Al respecto, el director de Vialidad y Movilidad de la Guardia Civil Municipal, Juan Ramón Vázquez Urista, explicó que el operativo de ordenamiento en Ricardo B. Anaya y las sanciones aplicadas obedecen a que las y los conductores incumplen de manera reiterada lo indicado por la señalética vial instalada que indica la restricción de estacionamiento. 

      La dependencia tuvo acercamientos con comerciantes de la zona para pedir que informen a sus clientes sobre dichas restricciones y la importancia de respetar los señalamientos, con el objetivo de prevenir nuevas sanciones y contribuir a una mejor movilidad.

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