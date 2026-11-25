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Del 13 de octubre al 24 de noviembre, las brigadas de salud del Ayuntamiento de Soledad, han acudido a 10 primarias para aplicar la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) mientras que en preescolares se está aplicando la de influenza.

Anahí Rivera, encargada del Servicio Médico Municipal detalló que las visitas a los planteles comenzaron desde mediados de octubre y se realizan en coordinación con la Dirección de Educación Municipal.

Entre las escuelas primarias visitadas se encuentran Francisco Murguía, María Morelos y Pavón, Jorge Obispo, Luis G. Medellín Niño, Leona Vicario, Margarita Maza, Pedro Montoya, Francisco G. Bocanegra, Damián Carmona y Daniel Díaz Corpus, ubicadas en distintas colonias y sectores del municipio.

Indicó que esta semana se reanudaron las actividades y se tienen programadas visitas a dos planteles, además de que esperan acudir el viernes a una escuela de nivel preescolar para aplicar la vacuna contra la influenza.

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Explicó que la campaña contempla la aplicación de la vacuna contra el VPH en primarias, mientras que en preescolares se lleva a cabo la inmunización contra la influenza.

Sobre la respuesta de los padres de familia, comentó que ha sido favorable; sin embargo, reconoció que en algunos planteles no ha sido posible ingresar debido a que los tutores no han firmado las cartas de consentimiento, requisito indispensable para que los menores puedan recibir las dosis.

Agregó que las visitas a nuevos planteles continuarán conforme a la programación que se establezca con Educación, aunque todavía está pendiente concentrar el número total de vacunas aplicadas durante la jornada.