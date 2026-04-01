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Aplicará SAT multas para quienes no declararon

Por Martín Rodríguez

Abril 01, 2026 03:00 a.m.
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Aplicará SAT multas para quienes no declararon

Con buena respuesta, concluyó la etapa de presentación de declaraciones del año fiscal 2025, para personas morales. Este miércoles, el SAT inicia la recepción de las declaraciones de personas físicas, con plazo que concluye el jueves 30 de abril. Para quienes no presentaron la declaración, la administración desconcentrada de recaudación iniciará las visitas y el requerimiento de la declaración extemporánea, además de fijar montos de multas y costos de actualización de la suerte principal del impuesto causado, como parte de los adeudos contraídos por quien no alcanzó a presentar la declaración. 

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