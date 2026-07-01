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Aprueba Municipio estímulos fiscales

Por Rolando Morales

Julio 01, 2026 03:00 a.m.
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Aprueba Municipio estímulos fiscales
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      El Cabildo del Ayuntamiento de San Luis Potosí aprobó por unanimidad, durante sesión ordinaria, el Programa de Estímulos Fiscales para Grupos de Atención Prioritaria, Madres Autónomas, Juventudes Emprendedoras y Economías Circulares, impulsado por las Comisiones Permanentes de Hacienda Municipal y de Comercio, Anuncios y Espectáculos.

      La regidora Magdalena Cisneros Jiménez explicó que los incentivos ya habían sido contemplados previamente en la Ley de Ingresos, por lo que en esta ocasión se avalaron los lineamientos que permitirán su aplicación. Detalló que el programa contempla descuentos del 50 por ciento en licencias de funcionamiento y en diversos trámites relacionados con Protección Civil, Desarrollo Urbano y Ecología.

      Señaló que uno de los principales objetivos es facilitar la formalización de negocios encabezados por madres autónomas, quienes frecuentemente enfrentan dificultades económicas y de tiempo para iniciar o regularizar una actividad comercial. Indicó que el esquema busca reducir obstáculos administrativos y brindar apoyo para que puedan incorporarse a la economía formal.

      Cisneros Jiménez precisó que las personas interesadas en acceder a estos beneficios deberán registrarse mediante un formulario y acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los lineamientos, entre ellos documentos básicos como comprobantes de residencia y, en el caso de madres autónomas, actas de nacimiento de sus hijos.

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      Una vez aprobado el estímulo, el beneficio se aplicará de manera automática en los trámites correspondientes para obtener la licencia de funcionamiento.

      La regidora añadió que durante las mesas de trabajo identificaron un importante interés de madres autónomas, jefas de familia y hogares monoparentales por incorporarse a la economía formal y aprovechar los incentivos fiscales.

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