Árboles navideños deberán llevarse al centro de acopio

A partir de este martes, la Dirección de Ecología de Soledad comenzará a recibir árboles de Navidad de desecho para darles un tratamiento adecuado y que no terminen como simple basura, informó la titular del área municipal, Yazmín Johanna Luna Barrios.

El centro de acopio estará en la Unidad Administrativa Municipal (UAM) y se espera recolectar un aproximado de 300 ejemplares tomando en cuenta los registros de años anteriores.

La funcionaria destacó que ya se habló con los recolectores particulares y que ni ellos ni los camiones propiedad del Ayuntamiento aceptarán recoger árboles de Navidad naturales que las familias vayan desechando en estos días, so pena de aplicar sanciones de hasta 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA) que serían equivalentes a 11 mil 340 pesos aproximadamente.

La recolección adecuada de árboles de desecho permite, entre otras cosas, evitar la generación de incendios en solares abandonados o en el propio relleno sanitario municipal, así como aprovechar los ejemplares para la producción de composta que, en determinado momento, servirá para dar vida a nuevas especies vegetales.

Luna Barrios hizo un llamado a las familias soledenses a que den un destino digno a esos pinos naturales de Navidad que crearon una atmósfera especial en los hogares durante las festividades decembrinas, depositándolos en el centro de acopio de la Unidad Administrativa Municipal de la calle Mariano Matamoros 108 de la cabecera municipal.