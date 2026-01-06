logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"Nunca lo vamos a olvidar": civiles relatan bombardeos en Venezuela

Fotogalería

"Nunca lo vamos a olvidar": civiles relatan bombardeos en Venezuela

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Árboles navideños deberán llevarse al centro de acopio

Por Leonel Mora

Enero 06, 2026 03:00 a.m.
A
Árboles navideños deberán llevarse al centro de acopio

A partir de este martes, la Dirección de Ecología de Soledad comenzará a recibir árboles de Navidad de desecho para darles un tratamiento adecuado y que no terminen como simple basura, informó la titular del área municipal, Yazmín Johanna Luna Barrios.

El centro de acopio estará en la Unidad Administrativa Municipal (UAM) y se espera recolectar un aproximado de 300 ejemplares tomando en cuenta los registros de años anteriores.

La funcionaria destacó que ya se habló con los recolectores particulares y que ni ellos ni los camiones propiedad del Ayuntamiento aceptarán recoger árboles de Navidad naturales que las familias vayan desechando en estos días, so pena de aplicar sanciones de hasta 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA) que serían equivalentes a 11 mil 340 pesos aproximadamente.

La recolección adecuada de árboles de desecho permite, entre otras cosas, evitar la generación de incendios en solares abandonados o en el propio relleno sanitario municipal, así como aprovechar los ejemplares para la producción de composta que, en determinado momento, servirá para dar vida a nuevas especies vegetales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Luna Barrios hizo un llamado a las familias soledenses a que den un destino digno a esos pinos naturales de Navidad que crearon una atmósfera especial en los hogares durante las festividades decembrinas, depositándolos en el centro de acopio de la Unidad Administrativa Municipal de la calle Mariano Matamoros 108 de la cabecera municipal.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Camioneros quieren cobrar 15 pesos "pa´ no quebrar"
    Camioneros quieren cobrar 15 pesos "pa´ no quebrar"

    Camioneros quieren cobrar 15 pesos "pa´ no quebrar"

    SLP

    Martín Rodríguez

    Advierten quiebra del transporte por alza de costos, dicen.

    Intentan asaltar a mujer en el Centro; hay detenido
    Intentan asaltar a mujer en el Centro; hay detenido

    Intentan asaltar a mujer en el Centro; hay detenido

    SLP

    Redacción

    El presunto agresor intentó amagar a una mujer con una réplica de arma de fuego.

    Reponen rejilla pluvial en 20 de Noviembre
    Reponen rejilla pluvial en 20 de Noviembre

    Reponen rejilla pluvial en 20 de Noviembre

    SLP

    Redacción

    Obras Públicas atendió un reporte ciudadano.

    Acusan colapso en Interapas y exigen auditoría tras renuncia de director
    Acusan colapso en Interapas y exigen auditoría tras renuncia de director

    Acusan colapso en Interapas y exigen auditoría tras renuncia de director

    SLP

    Redacción

    Diputado solicita al IFSE revisar finanzas y operación del organismo operador de agua.