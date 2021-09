Argentina propone mover a países contaminadores a adoptar acciones climáticas

Buenos Aires, 8 sep (EFE).- El canciller argentino, Felipe Solá, abogó este miércoles por una acción coordinada para que los países que más contaminen en el planeta se vean obligados a adoptar decisiones ante el cambio climático.

Al cerrar el diálogo de alto nivel sobre acción climática en las Américas, que reunió de forma virtual a jefes de Estado y otros altos representantes del continente, Solá afirmó que la acción por el clima "debe ser común" pues "no basta una contribución nacional, aún cuando se cumpla bien".

"Las decisiones tienen que ser decisiones que sean de todos, que tengamos una conciencia capaz de presionar y, al mismo tiempo, que hagamos que algunos otros, que son más contaminadores en general que los que estamos aquí, se vean obligados a tomar decisiones", dijo Solá.

En el encuentro, organizado por Argentina, Barbados, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, se analizaron mecanismos para una acción climática "efectiva" en el continente y que promuevan una recuperación económica pospandemia de una manera sostenible y alineada con el Acuerdo de París.

Además, se plantearon posiciones de cara a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26) que se realizará en Glasgow (Escocia) del 31 de octubre al 12 de noviembre próximos.

"Avancemos con gran esperanza hacia Glasgow. Es muy difícil, pero, al mismo tiempo, no veo por qué vamos a dejar de salvar al mundo. No hay ninguna posibilidad de no hacerlo", aseveró Solá.

Poco antes del cierre del encuentro, en una mesa redonda ministerial, el ministro de Ambiente argentino, Juan Cabandié, llamó a poner el acento en la adaptación al cambio climático y su financiación y no solo en la mitigación.

"Somos una región vulnerable a consecuencia del cambio climático, pero además con una vulnerabilidad social muy grande", advirtió Cabandié.

El ministro llamó a sus colegas en la región a "llegar a Glasgow con una posición común, a pesar de las diferencias".