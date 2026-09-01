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Arranca el año escolar 2026-2027

No se registró ausentismo en la entidad, asegura titular de la SEGE

Por Rubén Pacheco

Septiembre 01, 2026 03:00 a.m.
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Arranca el año escolar 2026-2027
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      En el inicio del ciclo escolar 2026-2027, las más de 8 mil escuelas ubicadas en las cuatro regiones de la entidad no reportaron ausentismo de alumnos, informó Deysi Maribel López Sierra, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).

      Luego de encabezar la ceremonia protocolaria del comienzo de clases en el auditorio Miguel Barragán, refirió que las direcciones de los planteles educativos registraron cupo lleno, porque los "papás ya querían que regresaran a clase".

      "Cupo lleno, cupo lleno. Todos los niños o más bien, los papás ya querían que entraran a clase, porque a todos los mandaron, al menos en el primer día de clases", puntualizó.

      Aseveró que ya concluyó la entrega de libros de texto gratuito, una vez recibidos los millones de ejemplares provenientes de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg). 

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      Refirió que, si bien la dirección correspondiente atendió la asignación de horas clase de las y los docentes, en caso de no haber un maestro frente a grupo, en las próximas dos semanas quedará cubierto.

      "De hecho estuvimos por ahí en Rioverde checando precisamente esas asignaciones en el tema de telesecundarias y creo que nos anticipamos un poquito a esto para que tengan sus nombramientos", remató.

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