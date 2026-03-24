Arranca el operativo Semana Santa Segura

A cinco días de que inicie la Semana Santa, autoridades de Villa de Pozos informaron que dispondrán de todo el estado de fuerza de la Guardia Civil Municipal y de los cuerpos de emergencia para garantizar la seguridad y movilidad de la población, en especial en fechas como el Viernes Santo, cuando se realiza la Procesión de los Cristos.

La concejal presidente Martha Patricia Aradillas Aradillas, quien estuvo presente ayer en el arranque del operativo estatal "Semana Santa Segura en San Luis" afuera de las instalaciones de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), dijo coincidir con el objetivo de la administración estatal de "salvaguardar la integridad de las familias durante este periodo de alta movilidad en todo el territorio potosino", objetivo que será replicado en Villa de Pozos.

Adelantó que, como cada año, habrá "una estrecha coordinación entre las distintas corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno", lo que permitirá fortalecer las acciones de vigilancia y prevención en toda la zona metropolitana, incluyendo Villa de Pozos.

Patricia Aradillas aclaró que, durante la Semana Santa, si bien la mayor concentración de personas se tendrá en la cabecera municipal, no por ello se descuidará la vigilancia policial en las colonias, fraccionamientos y localidades rurales del resto del municipio.

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