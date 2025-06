Arrasan con toda un área recién reforestada

El alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos, denunció la intromisión irregular de maquinaria pesada en un predio de la colonia Sauzalito, presumiblemente por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop) y de un diputado local.

El edil capitalino explicó que esta situación se registró durante la semana pasada y fue denunciada por habitantes de la zona, pues el predio intervenido fue un área verde en donde la administración municipal plantó más de 100 árboles recientemente, los cuales fueron arrasados por la maquinaria.

"Los vecinos defendieron su área verde y resultó después de dos o tres reuniones, ahí mismo en el lugar, que era un diputado local, que no recuerdo ahorita el nombre, abanderando la maquinaria. No estoy seguro, ni siquiera lo quiero afirmar, personal de Seduvop, pero no estoy seguro lo vuelvo a aclarar", señaló un denunciante.

Señaló que el proyecto fue presentado ante los habitantes de la zona como una zona de vivienda, por lo que el Ayuntamiento se encuentra investigando este espacio al ser la propiedad de índole municipal, la cual fue arrasada por los intentos de obra.

"Hay dos cosas que son reprobables, una es que engañen a la gente, porque el terreno es eminentemente municipal, es un área verde, tumbaron árboles, porterías, y lo otro es que engañen a la gente diciéndole van a hacer vivienda".

Afirmó que hasta el momento la obra se encuentra detenida y en proceso de investigación, pues se levantó un acta de Desarrollo Urbano y explicó que para este tipo de edificaciones es necesario contar con una licencia de construcción, documentación con la que no se contaba al momento de realizar la intervención.