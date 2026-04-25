Arreglan panteones soledenses para festejos del 10 de mayo

Ante la proximidad del Día de las Madres, los panteones municipales de Soledad se preparan para recibir a cientos de visitantes, al tratarse de una de las fechas con mayor afluencia del año.

El titular de Servicios Municipales, Antonio Zamarripa, informó que se estima la asistencia de hasta cuatro mil personas, aunque se prevé que las visitas comiencen desde el 5 de mayo.

Detalló el titular que, desde días previos, el personal intensificará las labores de mantenimiento y limpieza en los camposantos, con el objetivo de que se encuentren en óptimas condiciones para quienes acudan a visitar a sus familiares difuntos.

Asimismo, indicó que del 5 al 11 de mayo se calcula la recolección de hasta 12 toneladas de residuos, entre plásticos, hojarasca y otros desechos que suelen acumularse en las lápidas.

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Finalmente, aseguró que los panteones contarán con suficiente suministro de agua, por lo que los visitantes podrán realizar sin inconvenientes la limpieza de las tumbas de sus seres queridos.