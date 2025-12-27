Arzobispo cierra el Año Jubilar

Una peregrinación de miles de feligreses, encabezada por el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe y que culminó en El Domo, cerró por medio de una misa multitudinaria, el Año Jubilar 2025 "Peregrinos de Esperanza", el inicio de los planes católicos para los siguientes 25 años, de cara al año jubilar 2050.

La peregrinación inició a las 9:30 de la mañana en la Basílica Menor de Guadalupe, y se enfiló por la calzada de Guadalupe y la Avenida Juárez hasta la sede de la actividad de cierre del jubileo, y llegó aproximadamente a las 11:30 horas a El Domo.

En primer término, la iglesia pidió a los presentes una oración solemne por las vocaciones, a la que siguió la celebración de honores a la bandera mexicana.

El arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe se dirigió a los feligreses creyentes para darles la bienvenida e invitarlos a seguir siendo peregrinos de esperanza y hacer artesanos de la paz.

Luego, el obispo emérito de Texcoco, Juan Manuel Mancilla, desarrolló una conferencia de fortalecimiento de los valores humanos y del refuerzo de la fe.

En la constelación participan Jesús Carlos Cabrero Romero, quien fue rector de la Basílica de Guadalupe de San Luis Potosí, obispo de Zacatecas y ahora, es tercer arzobispo emérito de San Luis Potosí; Juan Manuel Mancilla Sánchez, antiguo párroco del Templo de Nuestra Señora de Los Remedios (Tequis) y obispo emérito de Texcoco.

A Cavazos Arizpe le corresponde el cierre del año jubilar en su tercer año de ejercicio episcopal en San Luis Potosí.

Su año jubilar coincide con el poco tiempo de ejercer su cargo como arzobispo, de la misma forma en que le ocurrió al entonces presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Luis Morales Reyes, en la celebración del jubileo del año 2000 en territorio de la arquidiócesis de San Luis Potosí, aquella vez con una misa masiva que se desarrolló en el auditorio Miguel Barragán.