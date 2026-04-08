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Arzobispo festeja día del Señor del Refugio

Por Flor Martínez

Abril 08, 2026 03:00 a.m.
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Arzobispo festeja día del Señor del Refugio

En el marco de la fiesta patronal del Señor del Refugio, la cual se celebra cada martes de Pascua en la Parroquia Nuestra Señora de la Soledad, se llevó a cabo la celebración eucarística presidida por el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe, quien hizo un llamado a los fieles, a vivir su fe con compromiso y aprovechar la oportunidad de obtener la indulgencia plenaria.

Durante la celebración, se exhortó a la comunidad católica a acercarse a los sacramentos, particularmente a la confesión y la comunión, como medios para alcanzar la indulgencia plenaria, destacando su valor espiritual como signo de reconciliación y renovación de la vida cristiana.

Refirió que la devoción al Señor del Refugio tiene un profundo arraigo en diversas comunidades de México, donde se venera a Jesucristo en su advocación de protección y amparo ante las adversidades. Esta figura representa la fe en Cristo como guía y refugio espiritual, especialmente en momentos de dificultad.

Como parte de las actividades programadas en honor al Señor del Refugio, al mediodía se realizó la celebración principal con la participación del arzobispo, mientras que por la tarde, a las 17:00 horas, se efectuó una peregrinación que tuvo como punto de reunión el templo de la San Juanita, recorriendo diversas calles del primer cuadro de la cabecera municipal.

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El recorrido, previamente trazado, contempla vialidades como Hidalgo, Juárez, Allende y Negrete, donde fieles acompañaron la imagen del Señor del Refugio en un ambiente de devoción y recogimiento.

En la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad, esta celebración forma parte de las tradiciones religiosas más significativas, congregando cada año a cientos de creyentes que participan en misas, peregrinaciones y actos litúrgicos en honor a esta imagen.

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