Arzobispo pide orar por la paz en Los Altos de Jalisco

Habitantes de Los Altos de Jalisco han pedido a la Iglesia católica oración por la gente que se quedó atravesada en la espiral de violencia que se vive, confirmó el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe, luego de los hechos que derivaron en enfrentamientos, en la detención y posterior muerte de un hombre señalado como líder criminal y en los hechos de violencia que de ahí se han derivado.

Dijo el arzobispo que es muy triste y muy doloroso el motivo por el que los habitantes piden oración por ellos, por lo que dijo esperar que las autoridades encargadas de todas estas situaciones resuelvan pronto.

"Hay varias personas de aquellas comunidades donde estuve antes en Los Altos de Jalisco, que me han reportado algunos acontecimientos de aquellas comunidades donde estuve antes, como diciendo ´pidan por nosotros´, estamos bajo el manto de la Virgen, pero sí se crea una situación donde en visto de que es violencia, no es correcta".

Explicó que de hechos como éste hay aprendizajes, porque la violencia nunca será el mejor camino para resolver problemas, y jamás será una buena acción quitar oportunidades buenas y agradables para la vida.

Dijo que se debe pedir por todas las personas implicadas para que a su vez se vean invitados a orar, prevenir y procurar la paz, el amor y la vida. Agregó que quienes se dedican a ese tipo de situaciones, están llamados a dejar el mal, que en realidad es una complicación para sus vidas y sus familias, también para sus seres queridos y en general para la sociedad.

"Los obispos les hemos propuesto que no se les olvide que somos hermanos y que con una conversión y la ayuda de Dios eviten provocar violencia, muerte y miedo". Recordó que el maligno siempre piensa convencer de una manera falsa, pero acaba complicando nuestra vida.