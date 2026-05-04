Asegura EGC que su gobierno ha cumplido en el caso Rich

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, afirmó que el Ayuntamiento, ha cumplido con su responsabilidad en el caso Rich y aseguró que ninguna otra instancia ha brindado la misma atención a los padres de las víctimas.

Durante una entrevista con medios locales en el municipio de Matehuala, el edil explicó que, desde el ámbito municipal, se realizaron acciones como la modificación del reglamento de comercio municipal, la clausura del establecimiento que se mantiene hasta el momento y la aplicación de sanciones a los responsables. Subrayó que los procesos restantes corresponden al ámbito judicial, por lo que cuestionó el avance de la Fiscalía General del Estado en la investigación.

"Yo más bien la pregunta es, ¿qué ha hecho la fiscalía y cómo va? Pero lo que a mí me toca, es más, yo atendí, la verdad, siempre en más de 20 reuniones a los padres de familia afectados".

Galindo Ceballos destacó que sostuvo más de 20 reuniones con los familiares de los jóvenes afectados, a quienes, dijo se les ha mantenido atención permanente y seguimiento a los acuerdos establecidos. "La puerta

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sigue abierta", expresó, al tiempo que consideró que no han recibido el mismo trato por parte de otras autoridades.

Finalmente, informó que existen dos demandas administrativas en contra del Ayuntamiento relacionadas con este caso, las cuales se encuentran en proceso en un tribunal.

El alcalde reiteró que su principal interés es que se haga justicia en memoria de las víctimas.