Asegura STPS que hay recuperación de empleos

Si bien San Luis Potosí tuvo un "descalabro" en enero pasado respecto del mismo mes del 2025, también se registró un incremento de empleos formales, en comparación con diciembre del año pasado, dijo Crisógono Sánchez Lara, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Durante enero de este año, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró una reducción de 4 mil 337 empleos formales en San Luis Potosí con respecto al mismo mes de 2025, siendo los sectores de la industria de la transformación y el de servicios oficiales los más afectados.

En entrevista, el funcionario estatal consideró que la pérdida de poco más de 4 mil espacios laborales en territorio potosino, fue mínima frente a los recuperados del mes anterior.

Sánchez Lara reportó que próximamente la ampliación de la industria acerera generará la contratación de más de 600 trabajadores, sumado a otros proyectos e inversiones.

Confió que, de los 157 mil empleos reportados durante febrero pasado en el país ante el organismo de seguridad social, San Luis Potosí aparecerá como uno de los estados con mayores incrementos de trabajos.

"No tenemos ninguna duda de que en febrero vamos a ir hacia arriba dentro de la curva (de empleabilidad). ¿Por qué lo digo? porque ayer también salió un comentario en los medios, porque todavía de manera oficial el Instituto Mexicano del Seguro Social, no entrega los números del mes de febrero", remató.